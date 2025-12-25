Казахстан представил промежуточное сообщение о ходе расследования крушения самолета AZAL

АСТАНА /Trend/ - Комиссия по расследованию авиационного происшествия министерства транспорта Казахстана подготовила Промежуточное сообщение к годовщине авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 4K-AZ65 авиакомпании «Azerbaijan Airlines», произошедшего 25 декабря 2024 года вблизи города Актау.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

Отмечается, что на момент подготовки Промежуточного сообщения Комиссией был осуществлён сбор и анализ фактических данных, включая сведения об экипаже, диспетчерах органов воздушного движения и нормативные акты эксплуатанта, документаций по подготовке и выполнению полёта, метеорологической информации и материалы технического обслуживания.

Также были получены копии бортового журнала и иных документаций, относящиеся к полёту. Была проведена работа с бортовыми самописцами: извлечены, идентифицированы и расшифрованы параметры полета из регистратора полетных данных (FDR) и выполнена расшифровка бортового речевого самописца (CVR).

Комиссией выполнен детальный осмотр места авиационного происшествия с фиксацией пространственного положения элементов конструкции воздушного судна. Выполнена фото- и видеофиксация, осуществлён сбор и вывоз агрегатов воздушного судна с места авиационного происшествия.

В рамках расследования авиационного происшествия были проведены следующие исследования:

– комплексная (трасологическая, баллистическая, взрывотехническая и пожарная) экспертиза выявленных посторонних металлических предметов (внешние объекты). По результатам экспертизы следов взрывчатых веществ не обнаружено. На баллонах следов взрыва не имеется. Отмечается, что повреждения воздушного судна предположительно были вызваны поражающими элементами боевой части, однако их принадлежность установить не удалось.

– трасологическая экспертиза части трубки гидравлической системы №2. По результатам исследования было установлено, что на трубке имеются повреждения. Механизмом образования повреждения является разрыв металла в результате соприкосновения твердых предметов. Сквозные повреждения могут быть образованы металлическими фрагментами (внешними объектами), изготовленными из сплава металлов на основе железа (основа стали);

– исследование кассеты Центрального компьютера технического обслуживания (Central Maintenance Computer), извлеченного из Модульного блока авионики на базе завода-изготовителя «Honeywell International Inc». Вследствие термического воздействия извлечь данные из указанной кассеты не представилось возможным. Для извлечения данных, заводом «Honeywell International Inc» было рекомендовано обратиться к производителю карты-памяти «Delkin Devices Inc». В настоящее время Комиссией ведутся переговоры с Уполномоченным представителем Соединенных Штатов Америки о проведении исследовании на базе завода «Delkin Devices Inc».

– исследование кассет Глобальной системы позиционирования (GPS1 и GPS2), извлеченных из Модульных блоков авионики №1 и №3 на базе завода «CMC Electronics». Работа завершена, проводится анализ.

“На сегодняшний день Комиссия по расследованию ожидает завершения работ по исследованию кассеты Центрального компьютера технического обслуживания (Central Maintenance Computer), а также формирование отчета Рабочей группы по анализу оценки рисков при выполнении полетов над зонами конфликтов или вблизи их”, - говорится в сообщении.

В работе Комиссии по расследованию авиационного происшествия принимают участие Уполномоченные представители Азербайджана, России и Бразилии, а также наблюдатель от ИКАО.

Сообщается, что окончательные сроки завершения расследования авиационного происшествия зависят от сроков завершения всех назначенных исследований и работ.

Напомним, что 25 декабря 2024 года пассажирское воздушное судно «Embraer 190-100 IGW», зарегистрированное в государственном реестре под номером 4K-AZ65 и принадлежащее ЗАО «Азербайджанские авиалинии» («AZAL»), выполняя регулярный рейс J2-8243 из города Баку (Азербайджанская Республика) в город Грозный (Российская Федерация), потерпело крушение на территории Республики Казахстан вблизи аэропорта Актау. В результате крушения погибли два члена экипажа (капитан и второй пилот), старший бортпроводник и 35 пассажиров.