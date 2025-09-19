БАКУ/Trend/ - В Азербайджане создается Целевой бюджетный фонд «Общественный транспорт».

Как сообщает Trend, это отражено в указе Президента Ильхама Алиева о некоторых мерах по совершенствованию сферы регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Согласно указу, фонд формируется в составе государственного бюджета и пополняется за счёт следующих источников:

- части дорожного налога с каждого литра автомобильного бензина, дизельного топлива и сжиженного газа, перечисляемой в фонд;

- платы за въезд транспортных средств в установленные платные зоны движения на административной территории города Баку.

Распорядителем средств фонда в пределах утверждённых в составе бюджета расходов является Министерство цифрового развития и транспорта.