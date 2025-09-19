Ассоциация ТМТМ и JCIF обсудили вопрос повышения конкурентоспособности Среднего коридора

БАКУ/Trend/ - В офисе Ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» (ТМТМ) состоялась рабочая встреча с представителем Японского центра международных финансов (Japan Center for International Finance, JCIF), Акеми Китамурой, главным координатором проектов Департамента стратегического планирования и управления Центрально-Азиатского отдела, передает в пятницу Trend со ссылкой на сайт ТМТМ.

Цель визита заключалась в ознакомлении с текущей деятельностью Ассоциации ТМТМ, логистическими цепочками маршрута, а также ключевыми факторами, обеспечивающими его динамичное развитие. Представитель JCIF подчеркнула значимость ТМТМ (Средний коридор) для международных инвесторов и государственных структур в контексте перспективных проектов сотрудничества, отметив, что Центр ежегодно публикует аналитические отчёты по вопросам международных финансов, экономики и регулирования финансовых рынков.

В ходе встречи стороны обсудили динамику перевозок, повышение конкурентоспособности маршрута, реализацию инфраструктурных проектов и устранение ограничивающих факторов.Отмечалось, что инфраструктурные инициативы стран–участниц ТМТМ направлены на обеспечение устойчивого роста перевозок. В ближайшие годы прогнозируется дальнейшее увеличение объёмов за счёт ввода в эксплуатацию новых портовых и железнодорожных объектов, расширения пропускной способности ключевых узлов и цифровизации процедур.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор — это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.