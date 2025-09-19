Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Азербайджане внесены изменения в список услуг с государственным ценовым контролем

Общество Материалы 19 сентября 2025 13:35 (UTC +04:00)
В Азербайджане внесены изменения в список услуг с государственным ценовым контролем
Фото: Кабинет Министров Азербайджана

Бести Мамед
БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Перечень услуг, цены на которые регулируются государством".

Как сообщает Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, цены на услуги, связанные с временным хранением и хранением на таможенных складах товаров, ввозимых на таможенную территорию Азербайджанской Республики и вывозимых с нее, за исключением складов, находящихся в распоряжении таможенных органов, не подлежат государственному регулированию.

