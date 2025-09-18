Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Азербайджане внесены изменения в порядок подключения к фиксированной телекоммуникационной сети

Экономика Материалы 18 сентября 2025 19:07 (UTC +04:00)
В Азербайджане внесены изменения в порядок подключения к фиксированной телекоммуникационной сети

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Порядок подключения к фиксированной телефонной (проводной) телекоммуникационной сети и платного пользования услугами".

Как сообщает Trend, соответствующее решение подписал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

Согласно решению, нижеследующие тарифы на данную услугу будут определяться министерством цифрового развития и транспорта с учетом мнения министерства экономики и министерства финансов:

- плата за подключение;

- плата за повторное подключение;

- абонентская плата;
- плата за внутристрановой телефонный разговор;
- плата за международный телефонный разговор;
- плата за услуги факсимильной связи;
- плата за таксофон;
- плата за использование цифровых каналов связи.

Ранее эти полномочия принадлежали Тарифному (ценовому) совету.

Следует отметить, что решение было принято 5 сентября, внесено в Государственный реестр правовых актов 15 сентября и вступило в силу 16 сентября.

