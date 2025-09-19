Эльчин Амирбеков провел переговоры с официальными лицами Австрии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Австрию представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков провел встречи с высокопоставленными официальными лицами Австрии.

Как сообщает в пятницу Trend, в ходе визита Э.Амирбеков встретился с председателем Национального совета Вальтером Розенкранцем, специальным посланником канцлера по международным делам Петером Лаунски-Тиффенталем и генеральным секретарем Федерального министерства по европейским и международным делам Николаусом Маршиком.

Представитель Президента также принял участие в круглом столе в Международном институте мира и дал интервью австрийским СМИ.

Во время переговоров стороны обсудили отношения между Азербайджаном и Австрией, сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом, процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.