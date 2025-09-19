Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Политика Материалы 19 сентября 2025 18:02 (UTC +04:00)
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - В Баку будут созданы платные зоны движения.

Как сообщает Trend, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе "О некоторых мерах по совершенствованию сферы регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом".

Согласно указу, Кабинет министров в трехмесячный срок должен подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о платных зонах движения на административной территории города Баку и размере платы за въезд транспортных средств в эти зоны.

Плата за въезд транспортных средств в платные зоны движения, определенные на административной территории города Баку, станет одним из источников финансирования Целевого бюджетного фонда "Общественный транспорт".

