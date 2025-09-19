США увеличили инвестиции в экономику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана из США составил 89,493 млн долларов США.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, это на 25,452 млн долларов США или на 39,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года

В отчетном году доля инвестиций из США в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 2,8%.

В свою очередь, за первые 6 месяцев текущего года Азербайджан инвестировал в экономику США 77,621 млн долларов США, что на 57,960 млн долларов США или в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Удельный вес азербайджанских инвестиций в США в общем объеме прямых иностранных инвестиций составил 5,8%. Таким образом, США заняли 4-е место среди стран, в которые Азербайджан вкладывает больше всего инвестиций.

За первые 6 месяцев 2024 года объем прямых иностранных инвестиций из США в Азербайджан составил 64,041 млн долларов США, а объем инвестиций из Азербайджана в эту страну - 19,661 млн долларов США.

За первые 6 месяцев 2025 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 3,222 млрд долларов США. Это на 244,295 млн долларов США или 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

При этом объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежную экономику за отчетный период, составил 1,350 млрд долларов США, что на 351,561 млн долларов США или 35,2% больше, чем за первые 6 месяцев 2024 года.