БАКУ /Trend/ - В ходе антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных 19 сентября 2023 года ВС Азербайджана в Карабахе, были нанесены серьезные удары по остаткам ВС Армении и сепаратистам, в результате чего их сопротивление было сломлено. Это стало показателем сильной позиции Азербайджана не только в военной сфере, но и в дипломатическом и стратегическом плане. В результате антитеррористических мероприятий, которые длились менее 24 часов, армянские силы капитулировали, понеся серьезные потери. Тем самым армянскому сепаратизму в Карабахе был положен конец, и Азербайджан полностью обеспечил свою территориальную целостность.

После II Карабахской войны было подписано трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, и в регионе появились новые реалии. Согласно этому заявлению, армянские вооруженные силы должны были быть выведены из Карабаха, но Армения не выполнила данного требования. В частности, статья 4 трехстороннего заявления предусматривала вывод армянских сил с наших территорий. В результате невыполнения Арменией этого обязательства возникли препятствия на пути к долгосрочному миру. Официальный Ереван пытался затянуть выполнение взятых обязательств, оставив без ответа искренние призывы к миру, сделанные Азербайджаном. Более того, реваншистские претензии Армении и сохранение статус-кво подорвали мирный процесс.

Вооруженные силы Армении, совершая провокации, продолжали перевозить оружие и боеприпасы через Лачинский коридор. Азербайджан же предпринял конкретные шаги для предотвращения этих провокаций. Создание пограничного пункта пропуска "Лачин" в апреле 2023 года и предложение по использованию в гуманитарных целях дороги Агдам-Ханкенди сорвали гнусные планы Армении. Она пыталась в международной плоскости обвинить Азербайджан в якобы создании "блокады" и "гуманитарного кризиса", однако эти претензии были необоснованны, и было очевидно обеспечение азербайджанской стороной гуманитарной помощи.

Во время антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных ВС Азербайджана, было полностью соблюдено международное гуманитарное право. Целью были только незаконные военные объекты и инфраструктура, без нанесения ущерба гражданскому населению. Благодаря высокотехнологичным возможностям и профессионализму армии Азербайджана антитеррористические мероприятия успешно завершились в короткие сроки. В то же время правительство Азербайджана, на фоне лживых обвинений со стороны Армении в "блокаде" и "геноциде", проинформировало международную общественность о реальной ситуации в регионе.

В ходе антитеррористических мероприятий локального характера незаконные вооруженные формирования Армении смогли продержаться лишь 23 часа 43 минуты, после чего сдались. Эта победа создала условия для полного восстановления территориальной целостности Азербайджана и положила конец сепаратизму в Карабахе.

Эта победа, одержанная под руководством Президента Ильхама Алиева, стала результатом военной мощи и политической воли Азербайджана. Благодаря профессионализму и силе армии Азербайджана военные, политические и идеологические планы Армении в регионе провалились. Данная победа также еще раз продемонстрировала мировой общественности силу и решимость Азербайджана.

Успешные антитеррористические мероприятия локального характера, проведенные ВС Азербайджана в Карабахе, предотвратили следующие провокации и незаконные действия Армении, которые она осуществляла в регионе на протяжении многих лет. Благодаря этим мероприятиям были полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, положен конец армянскому сепаратизму в регионе. Эта победа также подтвердила мощь и лидерство Азербайджана, еще больше усилила стратегическую позицию страны.

