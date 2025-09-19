Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Кубок Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025 посвящён «Стране Огня» (ВИДЕО)

Общество Материалы 19 сентября 2025 18:27 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Кубок, который будет вручён победителям Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025, привлекает внимание обновлённым дизайном. Официальный трофей, созданный всемирно известной дизайнерской компанией Pininfarina, символизирует узнаваемый образ Азербайджана как «Страны Огня».

Главная особенность кубка — форма, создающая эффект пламени. На его боковых сторонах выгравированы узоры, вдохновлённые богатой традицией азербайджанского ковроткачества. Мотив «Хан Карабах» в стилизованном виде олицетворяет скорость, движение и вращение, соединяя динамичный дух Формулы-1 с национальным наследием.

Отметим, что кубок будет вручен победителям после финальной гонки.

Лента

Лента новостей

Читать все новости