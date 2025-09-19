Кубок Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025 посвящён «Стране Огня» (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Кубок, который будет вручён победителям Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025, привлекает внимание обновлённым дизайном. Официальный трофей, созданный всемирно известной дизайнерской компанией Pininfarina, символизирует узнаваемый образ Азербайджана как «Страны Огня».

Главная особенность кубка — форма, создающая эффект пламени. На его боковых сторонах выгравированы узоры, вдохновлённые богатой традицией азербайджанского ковроткачества. Мотив «Хан Карабах» в стилизованном виде олицетворяет скорость, движение и вращение, соединяя динамичный дух Формулы-1 с национальным наследием.

Отметим, что кубок будет вручен победителям после финальной гонки.