В Ханкенди и Шуше представлены концертные программы в честь 140-летия Узеира Гаджибейли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Ханкенди и Шуше представлены концертные программы в честь 140-летия великого композитора Узеира Гаджибейли и Дня национальной музыки, организованные министерством культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В Ханкенди состоялся концерт, на котором выступил студенческий симфонический оркестр Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Дирижёром оркестра является народный артист Рамиз Мелик-Асланов, а художественным руководителем – ректор академии, народный артист, профессор Фархад Бадалбейли.

На мероприятии ректор Карабахского университета Шахин Байрамов и ректор БМА, народный артист Фархад Бадалбейли выступили с речами, назвав проведение такого концерта в Ханкенди историческим событием. Была отмечена значимость Дня национальной музыки в сохранении и пропаганде культуры страны, и вошедшего в историю как день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948 гг.). Также в этот день родился выдающийся представитель азербайджанской музыки, дирижер, великий композитор Муслим Магомаев-старший (1885-1937 гг.).

В программе прозвучали увертюра к опере "Кёроглу" и избранные номера из оперетты "Аршин мал алан" Узеира Гаджибейли, "Итальянская симфония" Феликса Мендельсона. Гастрольная программа продолжилась в Шуше.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!