Президент Токаев посетит с рабочим визитом США

Казахстан Материалы 19 сентября 2025 09:20 (UTC +04:00)
Мадина Усманова
АСТАНА/ Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Нью-Йорк с рабочим визитом с 21 по 23 сентября, сообщает Trend со ссылкой на Акорду.

В ходе визита глава государства примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проведет двусторонние переговоры с лидерами ряда стран и главами международных организаций.

В программе Токаева также запланирован круглый стол с представителями деловых кругов США и встречи с руководителями ведущих мировых компаний для обсуждения возможностей инвестиционного и экономического сотрудничества.

