Экономика Материалы 19 сентября 2025 11:05 (UTC +04:00)
Азербайджан получил грант от Всемирного банка на подготовку проекта по улучшению городской инфраструктуры Баку
Фото: Всемирный банк

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Азербайджан получил грант от Международного банка реконструкции и развития, ключевого учреждения Всемирного банка, на сумму два миллиона долларов США в рамках механизма Grant Facility for Project Preparation, сообщает Trend со ссылкой на Всемирный банк.

Как отмечается в соответствующих документах Банка, целью гранта является финансирование мероприятий по подготовке проекта, реализация которого в будущем позволит значительно повысить устойчивость и безопасность городской среды Баку.

Согласно информации, средства будут направлены на подготовку проекта, направленного на улучшение качества, устойчивости к стихийным бедствиям и климатическим изменениям городской инфраструктуры, общественных пространств и зданий в Баку.

Отмечается, что грант предоставляется за счёт средств, аккумулируемых в соответствующем целевом фонде, и его выделение не предполагает автоматического обязательства Всемирного банка по последующему финансированию основного проекта.

"Ожидается, что подготовительный этап, профинансированный за счёт гранта, станет основой для дальнейших инвестиций в развитие городской инфраструктуры Баку с учётом современных экологических и климатических вызовов", - говорится в документе.

