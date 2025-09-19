На Гран-при Азербайджана Формулы-1 завершились вторые свободные заезды (Обновлено)

БАКУ/Trend/ - Во втором свободном заезде Гран-при Азербайджана Формулы-1 лучшим результатом отметился пилот Ferrari Льюис Хэмилтон, сообщает Trend.

Его напарник по команде Шарль Леклер финишировал вторым, а третье место занял пилот Mercedes Джордж Расселл.

Ранее в первом свободном заезде пилот McLaren Ландо Норрис показал лучший результат.

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.

16:33

На втором свободном заезде Гран-при Азербайджана Формулы-1 произошла авария.

Как сообщает Trend, болид Шарля Леклера из команды Ferrari столкнулся с защитным барьером, в результате чего был поднят красный флаг. Его болид был эвакуирован с трассы.

16:21

На проходящем в Баку Гран-при Азербайджана стартовал второй свободный заезд команд Формулы-1.

Как передает Trend, в гонке участвуют 10 команд.

Участники заезда будут соревноваться на 6-километровом Бакинском городском кольце в течение часа.

Ранее лидером первого свободного заезда стал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис.

