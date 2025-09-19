Производство сырой стали в Иране увеличилось

БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) производство стали в Иране увеличилось на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Ассоциации производителей стали Ирана.

Согласно отчету, производство сырой стали в Иране за 5 месяцев составило около 12,5 млн тонн. Однако за аналогичный период прошлого года в стране было произведено 12,1 млн тонн стали.

За указанный период производство стальной продукции в Иране составило 8,96 млн тонн. Это на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За аналогичный период прошлого года производство стальной продукции в стране составило 9,23 млн тонн.

В отчете говорится, что за 5 месяцев Иран произвел около 18 млн тонн губчатого железа, что больше на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда производство составило 17,5 млн тонн.

За 5 месяцев в стране было произведено 26,8 млн тонн железорудных гранул. Производство железорудных гранул за указанный период снизилось на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда производство составило 27 миллионов тонн.

Согласно отчету, производство железорудного концентрата за 5 месяцев составило 32,4 млн тонн, увеличившись на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 5 месяцев прошлого года было произведено 30 млн тонн железорудного концентрата.

Следует отметить, что потенциал производства стали в Иране составляет около 40 млн тонн в год.

Добавим, что за последний иранский год (с 20 марта 2024 г. по 20 марта 2025 г.) производство сырой стали в Иране составило около 30,3 млн тонн. По сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2023 г. по 19 марта 2024 г.) производство стали в Иране сократилось на 5,7%.

