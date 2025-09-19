Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан избран членом структур Всемирного почтового союза (ФОТО)

Экономика Материалы 19 сентября 2025 16:41 (UTC +04:00)
Бести Мамед
БАКУ /Trend/ - В рамках проведенной 18 сентября в Дубае 28-й сессии Конгресса Всемирного почтового союза Азербайджан избран членом Административного совета и Совета почтовых операций организации на 2026-2029 годы путем выборов.

Об этом говорится в совместной информации министерства иностранных дел и министерства цифрового развития и транспорта, сообщает Trend.

Было отмечено, что выборы прошли в условиях высокой конкуренции.

Вместе с Азербайджаном за 5 вакантных мест на выборах в Административный совет организации на 2026-2029 годы боролись 9 стран-кандидатов. На выборах в члены Совета по почтовым операциям на 2026-2029 годы боролись в общей сложности 10 стран-кандидатов на 6 вакантных мест. Азербайджан был избран членом обеих структур Всемирного почтового союза, заручившись поддержкой большинства стран, участвовавших в первом этапе голосования.

Представительство в упомянутых структурах почтового союза не только является очередным дипломатическим успехом Азербайджана, но и создает такие важные возможности, как влияние на формирование почтовой политики на международном уровне, доступ к современным почтовым инновациям, участие в принятии решений в таких областях, как построение возможностей и техническая поддержка.

