Место проведения: Баку, Азербайджан

Fairmont Baku Flame Towers



Дата проведения: 25 - 26 сентября 2025 года



Организатор - Confidence Information Services

Executive Retreat КАСПИЙ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ - НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА, НЕФТЕХИМИЯ, ТОРГОВЛЯ И ЛОГИСТИКА пройдет в Баку в сентябре 2025 года. Компания Confidence Information Services обладает значительным опытом работы в регионе и реализует подобные проекты на протяжении многих лет.

Каспий и Центральная Азия — один из ключевых регионов

в сфере добычи углеводородного сырья, нефтепереработки и нефтехимических производств. Каспийский регион также является ключевым логистическим хабом для транспортировки нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Глубокое понимание рынков сырой нефти, нефтепродуктов и нефтехимии Каспия, особенностей снабжения, направлений транзита, ограничений и перспектив экспортной инфраструктуры является важнейшим фактором для успешного развития торговых операций в Центральной Азии, Закавказье, на Черном море и в Восточном Средиземноморье.

Программа мероприятия включает:



• Каспийский транспортный коридор как ключевое направление для экспорта нефти из Центральноазиатского и Каспийского региона



• ⁠Экспорт мазута из региона

• Объемы поставок моторного топлива, авиатоплива и битума из Туркменистана в Узбекистан. Особенности сертификации туркменского авиатоплива для поставок в страны региона



• Перспективы устойчивых экспортных поставок моторного топлива из Азербайджана в Узбекистан: случайные арбитражные возможности или системные процессы?

• Региональный рынок битума. Основные производители – Туркменистан, Азербайджан, Казахстан. Поставки российского и иранского битума

• Логистика Каспийского региона: порты и терминалы, железнодорожная инфраструктура

• Региональная нефтепереработка и нефтехимические производства



Также участников ждут технические визиты и насыщенная деловая программа.



Если Вы хотите не просто быть слушателем встречи, но принять участие в качестве спонсора события, будем рады помочь выбрать наиболее подходящий спонсорский пакет (Бронзовый, Серебряный, Золотой, Генеральный). Для уточнения информации свяжитесь с нашими менеджерами.

Контакты организатора: +442031290619



+77081560762



[email protected] [email protected]



www.ciservice.info