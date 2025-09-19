Спикер Милли Меджлиса провела встречу с мэром Куала-Лумпура

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Малайзию спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу с мэром города Куала-Лумпур, бывшим исполнительным директором Программы ООН по населённым пунктам (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече были отмечены дружественные отношения между Азербайджаном и Малайзией. Спикер парламента подчеркнула значение подобных контактов для дальнейшего развития двусторонних связей между странами и их парламентами.

Мэр города Куала-Лумпур упомянула свои поездки в Азербайджан, поделилась благоприятными впечатлениями от развития нашей страны и ее столицы – Баку. Она также отметила проведение ею в качестве исполнительного директора UN-HABITAT национальных градостроительных форумов в Агдаме и Зангилане. Она также высоко оценила выполненные в Агдаме, Зангилане и Физули в сжатые сроки работы и реализованные там же инфраструктурные проекты.

Стороны обсудили перспективы будущего сотрудничества между Баку и Куала-Лумпуром, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

