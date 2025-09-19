Средние показатели банковского сектора Азербайджана заметно улучшились с 2017 года - Fitch

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch назвало значительное улучшение средних показателей банковского сектора Азербайджана с 2017 года, сообщает Trend.

«Снизилась долларизация кредитов и уменьшились риски, связанные с качеством активов», — отмечается в обзоре агентства.

В то же время Fitch указывает на возможные вызовы. «Быстрый рост розничного кредитования с 2021 года может привести к перегреву сектора. Однако Центральный банк Азербайджана предпринимает проактивные меры для снижения кредитных рисков», — говорится в документе.

Кроме того, агентство представило обновлённый прогноз по экономике страны. «Рост ВВП Азербайджана, по нашим ожиданиям, составит 3,5 процента в 2025 году и 2,5 процента в 2026 году против 4,1 процента в 2024 году», — отмечают аналитики. Основной причиной замедления названы «снижение активности в нефтегазовом секторе и более низкие мировые цены».