Обсуждено развитие экономического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС

Экономика Материалы 18 сентября 2025 20:44 (UTC +04:00)
Фото: Министерство Экономики Азербайджанской Республики

Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - На встрече министра экономики Микаила Джаббарова с комиссаром ЕС по вопросам расширения и "Восточного соседства" Мартой Кос состоялся обмен мнениями по вопросам инвестиционных инициатив, разминирования, управления водными ресурсами, поддержки устойчивого развития транспорта и других секторов.

Об этом Trend сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

Было подчеркнуто, что Европейский союз является одним из основных внешнеторговых партнеров Азербайджана, отмечены успешные связи сторон в сфере энергетики и инвестиций. Отмечено наличие больших перспектив для дальнейшего развития сотрудничества в сфере транспорта.

На встрече состоялся обмен мнениями по проекту соглашения о финансировании между Азербайджаном и Европейской комиссией по проекту поддержки разминирования, управления водными ресурсами и устойчивого развития транспортного сектора.

Стороны обсудили инвестиционные инициативы в энергетике, цифровой экономике, транспорте, частном секторе и других областях в рамках новой глобальной стратегии координации ЕС - инициативы "Global Gateway".

