Названа общая численность жителей Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов

БАКУ /Trend/ - В городе Ханкенди, а также в Агдеринском и Ходжалинском районах обеспечено проживание около 18,7 тысячи человек.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Отмечается, что в Ханкенди переселено 14 740 человек, включая 11 030 сотрудников государственных и частных учреждений с семьями (из них 1 036 учащихся средних школ), 2 210 студентов Карабахского университета.

В Агдеринском районе проживает 1 773 человека, из которых 248 - сотрудники государственных и частных учреждений с семьями, а 1 525 - бывшие вынужденные переселенцы. В Ходжалинском районе обеспечено проживание 2 170 человек, являющихся сотрудниками государственных и частных учреждений вместе с семьями.

