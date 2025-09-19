Делегация Аудиовизуального совета Азербайджана приняла участие в 12-м заседании BRAF

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики Исметом Саттаровым приняла участие в 12-м заседании Форума органов, регулирующих сферу телерадиовещания (BRAF) стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Об этом Trend сообщили в Аудиовизуальном совете.

Было отмечено, что темой мероприятия, прошедшего в городе Влёра (Албания) с 16 по 18 сентября 2025 года, была "Язык вражды и свобода информации на аудиовизуальных и онлайн-платформах медиа". Мероприятие открыли председатель Аудиовизуального медиарегулятора Албании (AMA) Армела Красниги, генеральный секретарь BRAF Дениз Гючер и первый заместитель генерального секретаря ОЧЭС Мерве Сафа Кавакчы.

В рамках встречи были организованы две панельные сессии на темы "Язык вражды и свобода информации в аудиовизуальных медиа: этические правила и правовые основы для обеспечения баланса между свободой информации и общественной безопасностью" и "Язык вражды и свобода информации на онлайн-платформах медиа: кампания по повышению осведомленности общественности и международное сотрудничество в регулировании онлайн-медиаконтента".

Выступая на первой сессии, Исмет Саттаров заявил, что язык вражды, религиозная, расовая и гендерная дискриминация запрещены законом в Азербайджане, и представил подробную информацию о работе, проделанной Аудиовизуальным советом в этом направлении.

Советник председателя Гашим Алимамедзаде, участвовавший во встрече, рассказал о последних изменениях в медиасекторе Азербайджана.

В конце мероприятия было принято решение провести следующее заседание BRAF в Болгарии. Следует отметить, что 11-е заседание BRAF прошло в Баку 14–16 апреля 2025 года под эгидой Аудиовизуального совета.

