Иран увеличил экспорт железа и стали

БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) общий экспорт железа и стали из Ирана увеличился на 10% в стоимостном выражении и на 30% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Ассоциацию производителей стали Ирана.

За 5 месяцев из Ирана было экспортировано 15,7 млн ​​тонн железа и стали на сумму 2,97 млрд долларов США. За аналогичный период прошлого года экспорт железа и стали составил 12,1 млн тонн на сумму 2,7 млрд долларов США.

Экспорт сырой стали составил 3,16 млн тонн на сумму 1,31 млрд долларов США. Это на 10% больше в стоимостном выражении и на 25% больше в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 5 месяцев прошлого года Иран экспортировал 2,53 млн тонн сырой стали на сумму 1,2 млрд долларов США.

За указанный период экспорт стальной продукции из Ирана составил 1,45 млн тонн на сумму 676 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт стальной продукции сократился на 12% по стоимости и на 7% по весу. За 5 месяцев прошлого года Иран экспортировал 1,55 млн тонн стальной продукции на сумму 768 млн долларов США.

Следует отметить, что потенциал производства стали в Иране составляет около 40 млн тонн в год.