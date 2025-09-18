Назван объем ненефтяного экспорта Ирана в Казахстан

БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) Иран экспортировал в Казахстан 146 тысяч тонн ненефтяной продукции на сумму около 96 миллионов долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно статистике, за 5 месяцев экспорт ненефтяной продукции Ирана в Казахстан увеличился на 1,1% в стоимостном выражении и снизился на 30% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года) .

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года экспорт ненефтяной продукции Ирана в Казахстан составил около 209 тысяч тонн на сумму около 95 миллионов долларов США.

Статистика показывает, что Иран в основном экспортировал в Казахстан сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, табачные изделия, нефтехимическую продукцию.

Товарооборот Ирана с Казахстаном за 5 месяцев составил 183 тысячи тонн на сумму около 109 миллионов долларов США. Товарооборот снизился на 8,7% в стоимостном выражении и на 30,6% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что, согласно отчету Таможенного управления Ирана, объем ненефтяного экспорта Ирана за первые 5 месяцев составил 61,3 млн тонн на сумму 20,9 млрд долларов США. Ненефтяной экспорт снизился на 6% в стоимостном выражении и увеличился на 0,7% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.