Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 сентября

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 19 сентября.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 2.0017 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0411 маната, 100 российских рублей - 2.0433 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0017
|AUD
|1,1227
|BYN
|0,565
|BGN
|1,0237
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1218
|CZK
|0,0824
|CNY
|0,239
|DKK
|0,2682
|GEL
|0,6215
|HKD
|0,2186
|INR
|0,0192
|GBP
|2,3026
|IRR
|0,0295
|SEK
|0,1815
|CHF
|2,1436
|ILS
|0,5097
|CAD
|1,2321
|KWD
|5,5678
|KZT
|0,3142
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5136
|MDL
|0,1031
|NOK
|0,1718
|UZS
|0,0138
|PKR
|0,6008
|PLN
|0,4698
|RON
|0,3948
|RUB
|2,0433
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,3251
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3411
|TRY
|0,0411
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0413
|JPY
|1,1526
|NZD
|0,9981