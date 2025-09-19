Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 сентября

Экономика Материалы 19 сентября 2025 09:11 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 сентября

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 19 сентября.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 2.0017 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0411 маната, 100 российских рублей - 2.0433 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0017
AUD 1,1227
BYN 0,565
BGN 1,0237
AED 0,4628
KRW 0,1218
CZK 0,0824
CNY 0,239
DKK 0,2682
GEL 0,6215
HKD 0,2186
INR 0,0192
GBP 2,3026
IRR 0,0295
SEK 0,1815
CHF 2,1436
ILS 0,5097
CAD 1,2321
KWD 5,5678
KZT 0,3142
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5136
MDL 0,1031
NOK 0,1718
UZS 0,0138
PKR 0,6008
PLN 0,4698
RON 0,3948
RUB 2,0433
RSD 0,0171
SGD 1,3251
SAR 0,4533
xdr 2,3411
TRY 0,0411
TMT 0,4857
UAH 0,0413
JPY 1,1526
NZD 0,9981
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости