Иран увеличил закупку электроэнергии из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-июле текущего года из Азербайджана в Исламскую Республику Иран было экспортировано около 20,9 млн кВт/ч электроэнергии.

Как сообщили Trend в Государственном комитете статистики, доход от экспорта этого объема электроэнергии составил около 594 тыс. долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт электроэнергии в Иран увеличился на 283 тыс. кВт/ч или 1,4% по объему и на 8 тыс. долларов США или 1,4% по стоимости.

При этом за первые семь месяцев 2025 года из Ирана в Азербайджан было продано электроэнергии на сумму 537 тыс. долларов США в объеме 18,9 млн кВт/ч.

Этот показатель в стоимостном выражении на 22 тыс. долларов США или 3,9% и на 758 тыс. кВт/ч или 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что в январе-июле 2025 года Азербайджан экспортировал 737,5 млн кВт/ч электроэнергии на сумму 41,6 млн долларов США в четыре страны – Россию, Грузию, Иран и Турцию. Также за отчетный период из России, Грузии и Ирана было импортировано 91,7 млн ​​кВт/ч электроэнергии на сумму 3,7 млн ​​долларов США.