В Баку стартует Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

БАКУ/ Trend/ - Сегодня Баку в девятый раз примет Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Trend, длина гоночной трассы, на которой за чемпионский титул будут бороться 20 гонщиков из 10 команд, составляет 6 километров.

Среди них - Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и другие звезды мирового автоспорта.

Бакинская трасса, считающаяся одной из самых длинных в календаре "Формулы-1", насчитывает 20 поворотов. Начинаясь от площади Азадлыг, трасса огибает Дом правительства, делает 2,2-километровый круг вокруг Ичеришехер, достигая Девичьей башни, и заканчивается на стартовой точке на проспекте Нефтяников. Самая широкая часть трассы, состоящей из 51 круга, составляет 13 метров, а самая узкая — 7,6 метра на участках вокруг Ичеришехер.

В первый день гонки пройдут свободные заезды и квалификационные заезды "Формулы-1" и "Формулы-2". 20 сентября пройдут свободные заезды "Формулы-1" и спринт "Формулы-2". Наконец, в последний день - 21 сентября — состоится главная гонка.

Азербайджан принимает самое престижное в мире автоспортивное соревнование с 2016 года. Первая гонка прошла как Гран-при Европы и завершилась победой немец Нико Росберга. В разные годы триумфаторами бакинской трассы становились Риккардо (Австралия), Льюис Хэмилтон (Великобритания), Валттери Боттас (Финляндия), Серхио Перес (Мексика), Макс Ферстаппен (Нидерланды) и Оскар Пиастр (Австралия). Единственным исключением стал 2020 год, когда гонка была отменена из-за пандемии коронавируса.