В Азербайджане прошел цикл мероприятий по случаю 2-й годовщины антитеррористических мероприятий (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану, утверждённому министром обороны, 19 сентября в Азербайджанской Армии состоялся цикл мероприятий, посвящённых 2-й годовщине антитеррористической операции, с целью пропаганды примеров патриотизма, а также дальнейшего повышения морально-психологического состояния и боевого духа личного состава.

Об этом Trend сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Сначала минутой молчания была почтена память сынов Родины, ставших шехидами во имя свободы, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, прозвучал Государственный гимн.

В рамках мероприятий для военнослужащих были продемонстрированы документальные фильмы, видеоролики, а также организованы выставки фотографий и книг, посвящённые Отечественной войне и антитеррористической операции.

Выступившие на мероприятиях отметили, что проведённая 19–20 сентября 2023 года антитеррористическая операция была исторической миссией, внесшей бесценный вклад в установление мира, спокойствия и безопасности на Южном Кавказе, и с гордостью подчеркнули, что операция была высоко оценена Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

На мероприятиях было особо подчеркнуто историческое значение успешной антитеррористической операции, проведённой доблестной Азербайджанской Армией под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего. Антитеррористическая операция обеспечила полное восстановление территориальной целостности Азербайджана, конституционного строя и государственного суверенитета на всей территории страны", - говорится в информации ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!