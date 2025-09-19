ЕБРР поддержал выпуск зеленых облигаций турецкого DenizBank для развития устойчивого финансирования

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал 100 миллионов долларов США (86,4 миллиона евро) в выпуск зеленых облигаций турецкого DenizBank с целью расширения доступа к зеленому финансированию в стране.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР.

Отмечается, что общий объем выпуска облигаций составляет около 270 миллионов долларов США (233,2 миллиона евро), при этом средства будут направлены на финансирование соответствующих экологических проектов в частном секторе, включая проекты в области возобновляемой энергетики, повышения энергоэффективности и строительства экологичных зданий.

"Выпуск зелёных облигаций осуществляется в рамках Стратегии устойчивого финансирования DenizBank, которая соответствует Принципам зелёных облигаций, разработанным Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA). Это один из нескольких выпусков облигаций банка подобного рода, общий объём которых составляет около 350 миллионов долларов США (302,3 миллиона евро) в различных траншах.

ЕБРР поддерживает инновационные инструменты зелёного финансирования в странах своей деятельности, стремясь расширить доступ к экологически ориентированному финансированию и содействовать развитию рынков капитала", - говорится в сообщении.

Согласно информации, участие ЕБРР в выпуске облигаций DenizBank направлено на стимулирование роста рынка зелёных облигаций в Турции и привлечение международного капитала. Кроме того, это должно способствовать расширению портфелей устойчивого кредитования турецких банков и внедрению ими инновационных зелёных финансовых продуктов.

"ЕБРР остаётся одним из ключевых инвесторов в экономику Турции: с 2009 года банк инвестировал более 22 миллиардов евро в рамках 495 проектов и программ торгового финансирования, в основном в частный сектор", - подчеркивается в информации ЕБРР.