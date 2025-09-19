Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась на 0,51 доллара США или 0,72%, составив 70,25 доллара за баррель.

Об этом сообщили Trend со ссылкой источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 0,52 доллара или 0,75% и составила 68,71 доллара.

Цена сырой нефти марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,46 доллара или 0,80%, составив 56,72 доллара за баррель.

Цена одного барреля добываемой в Северном море нефти марки Dated Brent снизилась на 0,55 доллара или 0,80% и составила 67,76 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.