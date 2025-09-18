Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Гран-при Азербайджана "Формулы-1": Любители скорости на прогулке по пит-лейну (ФОТО)

Азербайджан Материалы 18 сентября 2025 21:33 (UTC +04:00)
Гран-при Азербайджана "Формулы-1": Любители скорости на прогулке по пит-лейну (ФОТО)

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Баку в девятый раз принимает Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как передаёт Trend, сегодня традиционной прогулкой по пит-лейну любители скорости дали яркий старт гоночному уик-энду.

Тысячи болельщиков смогли вблизи увидеть гаражи своих любимых команд и стать свидетелями подготовки болидов таких гигантов, как Ferrari, Red Bull Racing и Mercedes.

Болельщики также фотографировались со всемирно известными пилотами. Рёв моторов, быстрая работа механиков и захватывающая атмосфера пит-лейна - всё это оставило незабываемые впечатления.

Прогулка по пит-лейну стала своеобразным открытием гоночного уик-энда, позволив фанатам с самого начала почувствовать и адреналин, и атмосферу события.

Напомним, что бакинский этап является одним из самых интересных в календаре "Формулы-1" и в этом году пройдёт 19–21 сентября.

