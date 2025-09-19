При поддержке «Банка Республика» в Нахчыване стартовал проект «Зонтик предпринимателя» (ФОТО)

Банк Республика открыл новые возможности для предпринимателей в Нахчыване

Банк Республика, один из ведущих банков страны, совместно с Фондом Развития Предпринимательства Нахчыванской Автономной Республики дал старт проекту «Зонтик предпринимателя» в Нахчыване.

В рамках проекта первое мероприятие прошло в Шарурском районе. В ходе встречи предпринимателям были представлены возможности получения льготных финансовых средств, а также разъяснены правила их использования и другие важные вопросы.

Основная цель проекта — информирование предпринимателей, работающих в районах, о государственных механизмах поддержки и расширение их доступа к финансовым ресурсам.

Проект вызвал большой интерес у предпринимателей и на следующем этапе будет продолжен в других районах автономной республики, охватывая более широкую аудиторию.