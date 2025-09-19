Иран увеличил добычу на совместном с Ираком нефтяном месторождении

БАКУ /Trend/ - Добыча Ирана на совместном с Ираком нефтяном месторождении Южный Азадеган ("Меджнун" в Ираке) выросла на 3 тысячи баррелей в день.

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга исполнительный директор иранской компании Petro Pars Хамидреза Сегафи.

По его словам, этот рост был достигнут благодаря вводу в эксплуатацию скважины № 52 на месторождении Южный Азадеган 9 сентября.

Сегафи добавил, что благодаря этому потенциал добычи на месторождении Южный Азадеган увеличился на 61,9 тыс. баррелей в сутки.

Представитель компании сообщил, что в настоящее время количество эксплуатационных скважин на месторождении Южный Азадеган составляет 37.

Следует отметить, что ранее компания Petro Pars ввела в эксплуатацию две новые скважины на месторождении Южный Азадеган, увеличив потенциал добычи до 8 тыс. баррелей в сутки, а общий потенциал добычи - до 59 тыс. баррелей.

Нефтяное месторождение Южный Азадеган содержит 28,2 млрд баррелей сырой нефти, из которых, как сообщается, можно извлечь 1,6 млрд баррелей. Согласно планам разработки этого месторождения, первый план предусматривает добычу 320 тыс. баррелей сырой нефти и 197 млн ​​кубических футов (примерно 7 млн ​​кубометров) природного газа в сутки, а второй план – 280 тыс. баррелей сырой нефти в сутки.