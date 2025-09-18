Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Гюлюстан Алиева представила проект "Век принадлежит Тюрку" на пяти языках (ВИДЕО, ФОТО)

Звёздный мир Материалы 18 сентября 2025 19:01 (UTC +04:00)
Гюлюстан Алиева представила проект "Век принадлежит Тюрку" на пяти языках (ВИДЕО, ФОТО)
Фото: Личный архив Гюлюстан Алиевой

Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана Гюлюстан Алиева представила свой новый проект под символичным названием "Əsr Türkün əsridir" (Век принадлежит Тюрку). Это не просто музыкальное произведение, а творческое послание, воспевающее единство тюркских народов, общие исторические и культурные корни, сообщает Trend Life.

В песне куплеты звучат на нескольких языках - азербайджанском, казахском, кыргызском, туркменском и узбекском. Воспеваются имена героев, оставивших яркий след в истории тюркского мира, прославляются дух и стойкость этих народов.

Автор слов - профессор Махира Нагыгызы, композиторы - участники группы ETNO CLASS. Музыкальная стилистика проекта органично сочетает древние тюркские мотивы с элементами современной этно-эстрады, создавая глубокое и многослойное звучание.

"Особое внимание заслуживает визуальная часть проекта. Для оформления сценических костюмов использовалась древнетюркское руническое письмо (орхоно-енисейская письменность). Эти символы были художественно воплощены с помощью азербайджанского искусства тэкельдуз - уникального вида ручной вышивки. Каждый костюм - как произведение искусства, как оживший эпос", - сказала Trend Life Гюлюстан Алиева.

В музыкальном сопровождении использованы и древние тюркские инструменты, включая шаманский гавал, который символизирует связь поколений и духовное наследие. Этот инструмент наполняет композицию особой атмосферой и подчеркивает её этническую глубину.

Проект был снят в знаковых точках освобождённых территорий - в Шуше, Лачыне и Губадлы, что придаёт ему ещё большую эмоциональную и символическую значимость. Режиссёр работы - Фаиг Алиев, руководитель проекта - Саида Ибрагимли. Производство осуществлено компанией AS Production.

Это музыкальное заявление, культурный манифест, звучащий на пяти языках и говорящий об одном: тюркский дух жив, силён и объединяет миллионы людей через музыку, традиции и общее историческое сознание.

