Азербайджан эвакуировал палестинских студентов из Газы - МИД (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская Республика в рамках программы "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева" эвакуировала из региона Газы 14 палестинских студентов, получивших право на получение высшего образования в стране.

Об этом передает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что эвакуация, организованная Министерством иностранных дел, началась 17 сентября. Сегодня утром в Международном аэропорту Гейдар Алиев были встречены 10 студентов, прибытие остальных 4 студентов ожидается в ближайшие часы.

Эвакуация и доставка студентов в Азербайджан состоялись при непосредственном участии посольств Азербайджанской Республики в Израиле и Иордании, а также при поддержке представительства Азербайджана в Палестине, после согласований с соответствующими государственными структурами Израиля и Иордании.

Прибывшие в Азербайджан студенты были встречены представителями соответствующих высших учебных заведений при поддержке Министерства науки и образования и размещены в общежитиях.

Отметим, что на основании представленных Государством Палестина кандидатур 8 из этих студентов были приняты в программу "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева" в прошлом году и 6 - в текущем.

Продолжающиеся военные действия и нестабильная ситуация в регионе сделали невозможным приезд в нашу страну студентов, принятых в прошлом году. В связи с этим, на основании поступившего от студентов обращения и просьбы палестинской стороны, министерство иностранных дел Азербайджана с мая текущего года проводило работу по доставке студентов в нашу страну. Студенты были вывезены из Газы по суше и доставлены в Иорданию, а затем воздушным транспортом были организованы их перелеты из Аммана в Баку.

