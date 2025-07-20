Азербайджанские гимнастки завоевали 2 золотые и 1 серебряную медаль на Универсиаде (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Азербайджанские гимнастки добились исторического успеха на 32-й Всемирной летней Универсиаде в Германии.

Как передаёт Trend, команда Азербайджана в групповом многоборье среди взрослых, в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной и Камиллы Алиевой, завоевала золотую медаль, набрав 50,500 балла.

Команда, сохранившая за собой первое место и в программе с лентой, вновь поднялась на первую ступень пьедестала почёта с 22 850 баллами. Азербайджанская команда в групповых упражнениях завоевала серебряную медаль в программе с тремя мячами и двумя обручами, набрав 23 950 баллов.

Это первый успех азербайджанских гимнасток в составе команды в групповых упражнениях в истории Универсиады.