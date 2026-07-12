Грузинская OneClick Airways открыла прямое авиасообщение между Тбилиси и Тель-Авивом

БАКУ /Trend/ - Грузинская авиакомпания OneClick Airways расширила маршрутную сеть и запускает регулярное пассажирское авиасообщение между Тбилиси и Тель-Авивом.

Об этом сообщила управляющая компания международных аэропортов Тбилиси и Батуми TAV Georgia.

Первый рейс из столицы Израиля уже прибыл в Тбилисский международный аэропорт. В честь запуска нового направления в терминале состоялась торжественная церемония.

Прямые рейсы на самолетах Boeing 737 будут выполняться два раза в неделю: из Тель-Авива в Тбилиси — по четвергам и воскресеньям, а из Тбилиси в Тель-Авив — по понедельникам и пятницам.