Экономика Грузии выросла на 6,5%

БАКУ /Trend/ - В июле реальный ВВП Грузии вырос на 6,5% по сравнению с тем же месяцем 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики, передает Trend.

Согласно информации, средний темп роста экономики за январь-июль 2025 года достиг 8%.

Отмечается, что наибольший вклад в июльский рост внесли сферы транспорта и складского хозяйства, информационно-коммуникационные технологии, искусство, развлечения и отдых, а также торговля.

В то же время сокращение наблюдалось в строительстве и обрабатывающей промышленности.

Оборот предприятий частного сектора - плательщиков НДС - в июле превысил 16 млрд лари, что на 9,2% больше, чем годом ранее.