Фархад Бадалбейли отметил день рождения вместе со студентами Бакинской музыкальной академии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся праздничный концерт "Yeni il sədaları", приуроченный ко Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году, сообщили Trend Life в пресс-службе БМА.

Концерт был организован по инициативе кафедры "Хор и дирижирование" БМА. Художественным руководителем выступила народная артистка, профессор Гюльбаджи Иманова.

В концерте приняли участие несколько творческих коллективов БМА, включая объединенный студенческий хор, хор преподавателей музыки, хоры студентов группы SABAH по музыкознанию и инструментальному исполнительству, а также детский хор "Zəfər sədası" с участием детей из семей шехидов.

В программе прозвучали произведения азербайджанских и зарубежных композиторов, а также музыкальные номера из диснеевских фильмов.

Особым моментом стало празднование дня рождения ректора Бакинской музыкальной академии, народного артиста СССР и Азербайджана, лауреата государственных премий, пианиста, профессора Фархада Бадалбейли. Хор исполнил песню в его честь, а зрители тепло поддержали событие аплодисментами.

Фархад Бадалбейли поблагодарил коллектив и студентов за внимание и искренние поздравления, пожелав всем творческих успехов.

Концерт оставил у зрителей яркие впечатления, завершившись в атмосфере настоящего праздника.

