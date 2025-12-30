БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Уганда взаимно отменяют визовое требование для владельцев дипломатических и служебных паспортов.
Как сообщает Trend, законопроект Азербайджанской Республики об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Уганда об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований был включен в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания парламента.
Соглашение было подписано 15 октября 2025 года в городе Кампала.
Законопроект был вынесен на голосование и утвержден.
