Создано Агентство по мониторингу государственных предприятий при министерстве финансов - Указ

БАКУ /Trend/ - Создано Агентство по мониторингу государственных предприятий при министерстве финансов.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, при министерстве финансов создано Агентство по мониторингу государственных предприятий, а также утверждено Положение о данном органе.

Агентство является органом, входящим в структуру министерства финансов, и осуществляющим мониторинг годовых и среднесрочных бюджетных проектов и прогнозов юридических лиц, находящихся в собственности государства, и юридических лиц публичного права, созданных от имени государства, контрольный пакет долей (акций) которых принадлежит государству, а также мониторинг исполнения годовых смет доходов и расходов, и анализирует показатели их исполнения.

Кабинет министров в течение 1 месяца должен определить предельную численность работников Агентства, принять необходимые меры по решению вопросов его материально-технического обеспечения и финансирования расходов на содержание, а также урегулировать другие вопросы, вытекающие из указа.