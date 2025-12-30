Скорректирована цена на группу лекарственных препаратов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На заседании Тарифного совета Азербайджана утвержден верхний предел цен на 237 новых зарегистрированных лекарственных препаратов, снижен верхний предел цен на 5 лекарственных препаратов, для обеспечения надежных поставок внесены изменения в верхний предел цен на 53 лекарственных препарата в соответствии с Правилами, утвержденными решением Кабинета министров № 209 от 3 июня 2015 года, и Инструкциями, утвержденными решением Тарифного совета от 21 июля 2015 года.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Тарифный совет.

Согласно информации, решение вступит в силу 1 января 2026 года.

Полный перечень лекарственных средств с указанием верхнего предела цен, с учетом торгового наименования, лекарственной формы, названия действующего вещества, дозировки, торговой упаковки, количества, страны-производителя, размещен на официальном сайте Тарифного совета (www.tariff.gov.az) в разделе «Лекарственные средства» (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf).

