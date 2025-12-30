В Азербайджане увеличены штрафы за нарушение ряда правил подачи налоговых деклараций

БАКУ /Trend/ - Суммы ряда штрафов за нарушение правил подачи налоговых деклараций и отчетов об удержании государственной пошлины будут увеличены.

Как сообщает Trend, данный вопрос отражен в проекте закона о внесении изменений в Кодекс административных правонарушений, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, физические лица, не зарегистрированные в качестве налогоплательщиков и не представившие в налоговый орган в установленный Налоговым кодексом срок информацию и документы, необходимые для ответа на запросы об обмене информацией, полученные от иностранных государств на основании международных соглашений, стороной которых является Азербайджанская Республика, и предусматривающих обмен налоговой и финансовой информацией, или представившие их с умышленными искажениями, будут оштрафованы на 300 манатов (в настоящее время штраф составляет 50 манатов), а юридические лица — на 1000 манатов (в настоящее время штраф составляет 100 манатов).

Проект закона вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

