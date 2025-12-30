В Азербайджане запрещаются импорт, производство и продажа электронных сигарет

БАКУ /Trend/ - Импорт, экспорт, производство, хранение, продажа и использование электронных сигарет в Азербайджане будут запрещены.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О табаке и табачных изделиях", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Кроме того, никотинсодержащие электронные сигареты также будут считаться табачными изделиями.

Наряду с этим, проектом предлагается также включить в законодательство такие понятия, как нагреваемый табачный продукт, электронная сигарета.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Закон должен вступить в силу 1 апреля 2026 года. В первоначальной редакции проекта он должен был вступить в силу 1 февраля 2026 года.

