...
Интересное Материалы 30 декабря 2025 12:44 (UTC +04:00)
CineMastercard назвала самые кассовые фильмы 2025 года в Азербайджане

Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум – класса CineMastercard представила Trend Life список самых кассовых зарубежных и отечественных фильмов в Азербайджане за 2025 год. В ТОП-5 вошли азербайджанские, зарубежные и детские фильмы (анимации).

Зарубежные фильмы

N

Наименование

Режиссёр

1

Лило и Стич

Дин Флейшер Кэмп

2

Sihirli Annem Hepimiz Biriz

Мустафа Котан

3

Майнкрафт в Кино

Джаред Хесс

4

Мир Юрского Периода: Возрождение

Гарет Эдвардс

5

Заклятие 4 Последний Обряд

Майкл Чавес

Азербайджанские фильмы

N

Наименование

Режиссёр

1

Tagiyev Car

Zaur Qasımlı

2

Tagiev Sona

Zaur Qasımlı

3

Hozu Xan

İlham Yaşaroğlu

4

Qurd Disi

Elmir Süleymanov

5

Belke de

Taleh Yüzbəyov

Фильмы и мультфильмы

N

Наименование

Режиссёр

1

Лило и Стич

Даррен Т. Холмс

2

Зверополис 2

Джаред Буш и Байрон Ховард

3

Майнкрафт в Кино

Джаред Хесс

4

Плохие Парни 2

Майкл Бэй

5

Зверопоезд

Бенуа Даффи и Жан-Кристиан Тасси

