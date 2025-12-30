CineMastercard назвала самые кассовые фильмы 2025 года в Азербайджане

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум – класса CineMastercard представила Trend Life список самых кассовых зарубежных и отечественных фильмов в Азербайджане за 2025 год. В ТОП-5 вошли азербайджанские, зарубежные и детские фильмы (анимации).
|
Зарубежные фильмы
|
N
|
Наименование
|
Режиссёр
|
1
|
Лило и Стич
|
Дин Флейшер Кэмп
|
2
|
Sihirli Annem Hepimiz Biriz
|
Мустафа Котан
|
3
|
Майнкрафт в Кино
|
Джаред Хесс
|
4
|
Мир Юрского Периода: Возрождение
|
Гарет Эдвардс
|
5
|
Заклятие 4 Последний Обряд
|
Майкл Чавес
|
Азербайджанские фильмы
|
N
|
Наименование
|
Режиссёр
|
1
|
Tagiyev Car
|
Zaur Qasımlı
|
2
|
Tagiev Sona
|
Zaur Qasımlı
|
3
|
Hozu Xan
|
İlham Yaşaroğlu
|
4
|
Qurd Disi
|
Elmir Süleymanov
|
5
|
Belke de
|
Taleh Yüzbəyov
|
Фильмы и мультфильмы
|
N
|
Наименование
|
Режиссёр
|
1
|
Лило и Стич
|
Даррен Т. Холмс
|
2
|
Зверополис 2
|
Джаред Буш и Байрон Ховард
|
3
|
Майнкрафт в Кино
|
Джаред Хесс
|
4
|
Плохие Парни 2
|
Майкл Бэй
|
5
|
Зверопоезд
|
Бенуа Даффи и Жан-Кристиан Тасси
