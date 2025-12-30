Еще 115 квартир в Азербайджане предоставлены семьям шехидов и лицам с инвалидностью в связи с войной (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило еще 115 квартир семьям шехидов и лицам с инвалидностью в связи с войной.

Как сообщает Trend, квартиры были предоставлены в новых жилых домах в городах Баку и Нафталан, Абшеронском, Сабирабадском, Огузском, Гахском, Лянкяранском, Астаринском, Зардабском, Агджабединском, Гёйчайском, Агдашском, Газахском, Евлахском и Кюрдамирском районах.

На мероприятии по вручению документов на квартиры в Центре DOST номер 4 в Баку заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев рассказал о мерах социальной защиты, реализуемых для граждан, принадлежащих к уязвимым группам населения.

Было отмечено, что в результате особой заботы Президента Ильхама Алиева о семьях шехидов и лицах с инвалидностью в связи с войной предпринимаются важные шаги по укреплению социальной защиты граждан из этих категорий. После великой Победы в Отечественной войне по указанию главы государства программа обеспечения жильем семей шехидов и лиц с инвалидностью в связи с войной была расширена в 5 раз. В послевоенный период гражданам из этих категорий было предоставлено более 7 тысяч квартир и частных домов, а всего за прошедший период – почти 16 тысяч. За указанный период пособия и пенсии для семей шехидов и лицам с инвалидностью в связи с войной были увеличены в среднем более чем в 2 раза.

Члены семей шехидов и лица с инвалидностью в связи с войной, получившие новые квартиры, выразили глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленное к ним особое внимание и заботу, а также за предоставление им сегодня, в канун праздника, новых квартир.

