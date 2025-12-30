Энергетический сектор Туркменистана в 2025 году: баланс роста, технологий и глобального спроса

БАКУ /Trend/ - В 2025 году Туркменистан продолжил укреплять позиции на мировом энергетическом рынке, демонстрируя стабильный рост добычи углеводородов, модернизацию инфраструктуры и активное международное сотрудничество.

За 11 месяцев 2025 года Государственный концерн «Туркменнебит» перевыполнил план добычи нефти на 109%, а по нефтепереработке – на 108,8% от запланированных объёмов. Производство бензина достигло 109,1%, дизельного топлива - до 101,4%. Показатели добычи природного и попутного газа составили 101,6%, а производство сжиженного газа увеличилось до 101%.

Особое внимание уделяется модернизации месторождений. На месторождении Узынада завершено бурение новых эксплуатационных скважин, что позволило увеличить объемы добычи нефти. Государственные компании и международные партнеры, действующие на территории страны, внедряют передовые технологии, включая цифровые системы мониторинга, автоматизированное управление и искусственный интеллект для прогнозирования и оптимизации процессов. Например, эмиратская компания Dragon Oil с текущего года начала применение ИИ для моделирования месторождений и мониторинга добычи в реальном времени.

Газовое месторождение Галкыныш остается стратегическим активом Ашхабада. В 2025 году продолжается реализация проектов на различных фазах разработки, рассчитанных на добычу до 10-33 млрд кубических метров газа в год.

Цифровизация становится ключевым направлением развития сектора. В августе Государственный концерн «Туркменнебит» объявил о запуске инициативы «Цифровая среда», которая интегрирует центральные операции компании и ее подведомственных структур для создания электронного хранилища данных, оптимизации информационных потоков и синхронизации работы центров киберконтроля.

В течение года был модернизирован технический парк Государственного концерна «Довлетабатгазчыкарыш». В частности был проведен капитальный ремонт около 30 газовых скважин, некоторые из которых достигают глубины до 5000 метров, что обеспечило восстановление полных эксплуатационных мощностей, а также позволило внедрить новые технологии очистки и осушки газа.

2025 год отмечен активным расширением международного сотрудничества. Туркменистан провел международные конференции TESC 2025 (“Экологические аспекты внедрения инновационных технологий при разработке месторождений углеводородов”) и OGT 2025 (XXX Международная конференция и выставка “Нефть и газ Туркменистана - 2025”), а также подписал ряд меморандумов с зарубежными нефтяными компаниями, направленных на разработку морских и сухопутных блоков, а также расширение добычи на Галкыныше. В их числе малазийская Petronas, эмиратский ADNOC и китайский CNPC. В частности в мае компания ADNOC, через свое международное инвестиционное подразделение XRG, приобрела 38-процентную долю в крупном газовом месторождении “Блок I” в туркменском секторе Каспийского моря, а в ноябре открыла уже свое собственное представительство в Ашхабаде. Другая эмиратская компания Dragon Oil продолжила расширять свою деятельность на местном рынке сырья, инвестируя в новые технологии и экологическую эффективность.

Региональные проекты, такие как Трансафганский газопровод TAPI, остаются ключевым элементом экспортной стратегии страны. TAPI планирует ежегодно поставлять до 33 миллиарлдов кубометров газа в Южную и Юго-Восточную Азию. Завершение строительства проекта планируется к концу 2026 года. Азиатский банк развития и Исламский банк развития оказывают поддержку проекту, включая финансирование и консультации по международным стандартам.

С учетом меняющихся тенденций в мировой нефтегазовой отрасли ключевой задачей для Туркменистана в 2026 году становится обеспечение гибкости и способности адаптироваться к волатильности глобального спроса. На фоне общемировых трендов на цифровизацию и сокращение выбросов парниковых газов действия страны - включая реализацию отраслевых проектов, проведение международных конференций и заключение партнерских соглашений - демонстрируют ее вовлеченность и ориентированность на актуальную международную энергетическую повестку.