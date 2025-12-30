Азербайджан не признает независимость Тайваня - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не признает независимость Тайваня.

Как сообщает Trend, об этом сказал начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос СМИ о ситуации вокруг Тайваня.

Он отметил, что поддержание мира и стабильности в регионе является важным фактором международной безопасности. Позиция Азербайджанской Республики по политике единого Китая неизменна, ясна и последовательна.

"Азербайджан не признает независимость Тайваня. Мы поддерживаем мирное урегулирование спорных вопросов в рамках международного права, в частности, на основе принципов суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул А.Гаджизаде.

