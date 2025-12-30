Для детей шехидов и ветеранов Карабахской войны представлен неоновый спектакль "Снежная королева" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В преддверии Нового года, когда город наполняется огнями, ожиданием чуда и праздничным настроением, особенно важно дарить детям сказку и веру в добро. Именно такую атмосферу волшебства подарил зрителям Neon театр, представив спектакль "Снежная королева" в Азербайджанской государственной детской филармонии, сообщает Trend Life.

Новогодняя постановка была показана с визуальными эффектами, современной сценической подачей и новой энергетикой, что позволило по-новому взглянуть на любимую с детства сказку. Холодное дыхание зимы, сверкающий лёд, игра света и тени органично переплелись с тёплой атмосферой приближающегося праздника.

Перед началом спектакля зрителей познакомили с деятельностью Neon театра. Было отмечено, что основателями театра являются Хаджар Исрафилова, Мустафа Мустафаев и Фарид Алескеров, а режиссёром постановки выступил Турал Мустафаев. Театр известен своим стремлением соединять классические сюжеты с современным сценическим языком, делая спектакли понятными и близкими сегодняшнему зрителю.

В этот раз спектакль был поставлен специально для детей шехидов и ветеранов Карабахской войны, что придало мероприятию особую социальную и духовную значимость. Вместе с тем постановку посетили и популярные личности, пришедшие на спектакль со своими детьми, что подчеркнуло семейный и объединяющий характер новогоднего события.

Сценические образы, завораживающая игра красок, гармония света и тени, а также динамичное музыкальное сопровождение создали эффект полного погружения в сказочный мир. Спектакль не только развлекал, но и напоминал о важных ценностях - дружбе, верности, смелости и силе любви, которые особенно актуальны в канун Нового года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!