ASCO об инциденте у побережья Стамбула в результате непогоды

БАКУ /Trend/ - Из-за сильного ветра, наблюдавшегося в районе Кючюкчекмедже у побережья Флорья Стамбула, якорная цепь танкера «Кяльбаджар» зацепилась за винт находящегося рядом танкера «Алатепе», плавающего под турецким флагом.

Об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) в ответ на запрос Trend.

Соответствующие ведомства были немедленно проинформированы об этом. В соответствии с действующими инструкциями в район была направлена ​​группа представителей портовой инспекции.

В настоящее время на обоих судах проводятся необходимые технические работы, принимаются меры для безопасного освобождения якорной цепи.

В момент происшествия на судне не было груза. Угрозы безопасности экипажа нет.

Подробная информация о ходе работ будет предоставлена ​​ позже.

