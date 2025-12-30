ASCO об инциденте у побережья Стамбула в результате непогоды

БАКУ /Trend/ - Из-за сильного ветра, наблюдавшегося в районе Кючюкчекмедже у побережья Флорья Стамбула, якорная цепь танкера «Кяльбаджар» зацепилась за винт находящегося рядом танкера «Алатепе», плавающего под турецким флагом.
Об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) в ответ на запрос Trend.
Соответствующие ведомства были немедленно проинформированы об этом. В соответствии с действующими инструкциями в район была направлена группа представителей портовой инспекции.
В настоящее время на обоих судах проводятся необходимые технические работы, принимаются меры для безопасного освобождения якорной цепи.
В момент происшествия на судне не было груза. Угрозы безопасности экипажа нет.
Подробная информация о ходе работ будет предоставлена позже.
